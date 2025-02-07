"В любом возрасте прекрасна": Бахыт Шадаева показала, как выглядела в разные годы

55-летняя казахстанская эстрадная певица Бахыт Шадаева показала редкие архивные кадры разных лет. Фанаты отметили, что артистка почти не изменилась, передает NUR.KZ.

Архивные кадры Шадаева разместила в своем Instagram-аккаунте. На них можно увидеть, какой Бахыт была в 18 лет, 23 года, 29 лет и в последующие годы. Брюнетка с длинными волосами и неизменной сияющей улыбкой всегда выходила на сцену в эффектных нарядах.

"Благодарю тех, кто неравнодушен к моему творчеству. Сегодняшний день завтра уже станет историей. Поностальгируем о прошлом и будем двигаться вперед в будущее. Оно у нас прекрасное", - отметила певица.

Фанаты отметили, что с годами артистка стала еще краше и продолжает сохранять молодость и задор про сей день.

"Вы в любом возрасте прекрасны", "Как была красавицей, такой и осталась. Аллах дал тебе и красоту, и талант", "Эталон нежности", "Как вы прекрасно сохранились", - восхитились ею поклонники.

Мы также писали, что Бахыт Шадаеву попросили поделиться секретом красоты и молодости.