"Не лгите, что вам 53": Бахыт Шадаеву попросили поделиться секретом красоты и молодости

Бахыт Шадаева. Фото: instagram.com/bakhyt_shadayeva

Казахстанская эстрадная певица Бахыт Шадаева, которой недавно исполнилось 53 года, впечатлила своих фанатов новым снимком. Они отметили, что время не властно над нею, и попросили поделиться секретом красоты, передает NUR.KZ.

12 января Бахыт Шадаевой исполнилось 53 года. Певица заявила, что старается смотреть на мир позитивно.

"Меня спрашивает: "Каково это, быть 53-летней?". Хочу ответить, что все так же, как и прежде. Не надо забывать, что жизнь дана нам всего лишь раз, по возможности надо прожить ее позитивно, красиво. Просыпаться с улыбкой и засыпать с настроением. Всем добра", - написала Бакыт Шадаева в Instagram, где разместила свое новое фото.

Подписчики отметили, что артистка выглядит гораздо моложе своего возраста.

"Вы красотка молодая! Время над вами не властно!", "Человек со светлой душой всегда выглядит молодо", "Сестра, вы такая молодая, как 18-летняя", "Не лгите, что вам 53", "В чем секрет вашей красоты?", "Какая вы красивая, вам будто 23", - отметили фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2006107-ne-lgite-chto-vam-53-bahyt-shadaevu-poprosili-podelitsya-sekretom-krasoty-i-molodosti/