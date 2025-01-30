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"Сногсшибательная": Балжан Бидаш восхитила атмосферными кадрами с Бали

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Балжан Бидаш
Балжан Бидаш. Фото: instagram.com/bidash_official

Казахстанская исполнительница Балжан Бидаш опубликовала серию фотографий со своего отдыха на Бали в соцсети. Поклонники оставили множество восхищенных комментариев, передает NUR.KZ.

Поклонники смогли увидеть множество деталей красивой виллы на острове, в которой остановилась Балжан. Артистка поплавала в бассейне, попозировала на шезлонге, а также сделала несколько кадров в стильном платье.

"Тепло от Бали", - подписала публикацию Бидаш.

"Бали кажется красивым из-за тебя", "Огонь", "От фотографий чувствуется невероятный вайб", "Красота", "Ты заслуживаешь счастья", "Тепло Бали определенно доходит до нас", "Умиротворение", "Вау", "Живи, твори, люби", "Сногсшибательная", - написали восхищенные поклонники в комментариях под постом.

Недавно мы писали, что отдыхающая на Бали Балжан Бидаш покорила фанатов новым образом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2216390-snogsshibatelnaya-balzhan-bidash-voshitila-atmosfernymi-kadrami-s-bali/