"Стало страшно": Жаркынай Ханайым напугала фанатов необычной фотосессией

Казахстанская актриса Жаркынай Ханайым, звезда сериала "Рауза", представила на суд фанатов новую необычную фотосессию, которая немного напугала их, передает NUR.KZ.

Жаркынай появилась в новом образе - она стала роковой брюнеткой с каре и запечатлелась в белом платье на одно плечо. Ярким акцентом образа стала красная помада.

"Чувства людей гораздо интереснее их мыслей", - оставила Жаркынай комментарий к фото.

Необычная фотосессия, все кадры которой были сняты, словно сквозь прозрачную ткань, стала предметом обсуждения фанатов.

"В последнее время вы очень грустная, желаю душевного равновесия и любви", "Ой, испугалась, когда увидела впервые", "Жаркынай, вы красивая", "Классная", "Темный цвет волос к лицу", Жаркынай, ваши кинообразы и волшебный голос очаровали нас", "Мне стало страшно", - гласят отзывы.

Напомним, Жаркынай Ханайым в новом образе напомнила фанатам диснеевскую принцессу.