"Рыжая Рапунцель": Жаркынай Ханайым в новом образе напомнила фанатам диснеевскую принцессу

Казахстанская певица и актриса Жаркынай Ханайым, звезда сериала "Рауза", сменила имидж и предстала перед фанатами в Instagram с роскошными кудрями, передает NUR.KZ.

"Жду цветов", - написала Жаркынай под фото.

На них актрису можно увидеть с длинными кудрявыми локонами. Изменился и цвет волос звезды сериала "Рауза". Ханайым запечатлелась на фоне цветов в белом атласном платье с открытыми плечами, украшенном крупными жемчужными нитями.

Фанаты Жаркынай тут же назвали ее образ сказочным. Ее искупали в комплиментах.

"Вы как рыжая Рапунцель, вам любой образ к лицу, красотка", "На турецкую актрису похожа", "Очень красиво, шедеврально", "Сказочная", "Похожа на героиню фильма "Аквамен", "Русалка", "Огонь просто", - отреагировали пользователи соцсети на преображение Жаркынай.

Ранее именинница Жаркынай Ханайым покрасовалась в сияющем платье с разрезом.