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"Рыжая Рапунцель": Жаркынай Ханайым в новом образе напомнила фанатам диснеевскую принцессу

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Жаркынай Ханайым
Жаркынай Ханайым. Фото: instagram.com/jarkynaixanaiym

Казахстанская певица и актриса Жаркынай Ханайым, звезда сериала "Рауза", сменила имидж и предстала перед фанатами в Instagram с роскошными кудрями, передает NUR.KZ.

"Жду цветов", - написала Жаркынай под фото.

На них актрису можно увидеть с длинными кудрявыми локонами. Изменился и цвет волос звезды сериала "Рауза". Ханайым запечатлелась на фоне цветов в белом атласном платье с открытыми плечами, украшенном крупными жемчужными нитями.

Фанаты Жаркынай тут же назвали ее образ сказочным. Ее искупали в комплиментах.

"Вы как рыжая Рапунцель, вам любой образ к лицу, красотка", "На турецкую актрису похожа", "Очень красиво, шедеврально", "Сказочная", "Похожа на героиню фильма "Аквамен", "Русалка", "Огонь просто", - отреагировали пользователи соцсети на преображение Жаркынай.

Ранее именинница Жаркынай Ханайым покрасовалась в сияющем платье с разрезом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2215523-ryzhaya-rapuncel-zharkynay-hanayym-v-novom-obraze-napomnila-fanatam-disneevskuyu-princessu/

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