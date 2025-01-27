"Рыжая Рапунцель": Жаркынай Ханайым в новом образе напомнила фанатам диснеевскую принцессу
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Казахстанская певица и актриса Жаркынай Ханайым, звезда сериала "Рауза", сменила имидж и предстала перед фанатами в Instagram с роскошными кудрями, передает NUR.KZ.
"Жду цветов", - написала Жаркынай под фото.
На них актрису можно увидеть с длинными кудрявыми локонами. Изменился и цвет волос звезды сериала "Рауза". Ханайым запечатлелась на фоне цветов в белом атласном платье с открытыми плечами, украшенном крупными жемчужными нитями.
Фанаты Жаркынай тут же назвали ее образ сказочным. Ее искупали в комплиментах.
"Вы как рыжая Рапунцель, вам любой образ к лицу, красотка", "На турецкую актрису похожа", "Очень красиво, шедеврально", "Сказочная", "Похожа на героиню фильма "Аквамен", "Русалка", "Огонь просто", - отреагировали пользователи соцсети на преображение Жаркынай.
Ранее именинница Жаркынай Ханайым покрасовалась в сияющем платье с разрезом.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2215523-ryzhaya-rapuncel-zharkynay-hanayym-v-novom-obraze-napomnila-fanatam-disneevskuyu-princessu/