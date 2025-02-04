"Слишком идеальна": Карди Би покрасовалась в роскошном дизайнерском платье с перьями

32-летняя американская хип-хоп исполнительница Белкалис Альманзар, известная под псевдонимом Карди Би, вышла в свет в роскошном дизайнерском платье, передает NUR.KZ.

Фото с красной дорожки церемонии награждения "Грэмми" Карди Би выложила в своем Instagram.

Певица выбрала для торжественного случая золотое обтягивающие платье с перьями, которое прекрасно подчеркнуло ее пышные формы, а спущенная лямка акцентировала внимание на ее объемной груди.

Голливудские локоны добавили образу женственности, а длинные черные ногти, как и татуировки, привлекли внимание публики.

"Слишком идеальна", "Так прекрасно", "Лучшая муза", "Моя королева", "Я горжусь тобой", "Ты можешь надеть, что угодно, и сделать так, чтобы это выглядело восхитительно", "Люблю тебя, красавица", - восхитились фанаты.

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