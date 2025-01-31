"Голливудская звезда": Лера Кудрявцева удивила преображением

53-летняя российская телеведущая и актриса Лера Кудрявцева, уроженка Усть-Каменогорска, смогла вновь удивить своих поклонников, сменив имидж, передает NUR.KZ.

Еще недавно пользователи соцсети обсуждали, что Лера Кудрявцева стала брюнеткой, как она вновь удивила фанатов - теледива снова преобразилась и превратилась в блондинку с милыми кудрями. Фото Кудрявцева разместила в Instagram.

"Эксперимент с прической. Что-то хочется поменять, не знаю что. Как думаете? Нарастить длинные? Подстричься покороче?" - попросила совета Лера у читательской аудитории.

"Куколка", "Ваше каре - это тренд! Есть такая прическа, называется "как у Леры Кудрявцевой!", "Как красиво! Лера! Голливудская звезда", "Кучеряшки классные, очень идут", "Кудри возраст добавляют. Верните каре", "Свеженькая кудряшка! Очень классно", "Нет, вообще не то", "Красивой женщине все идет! Но наращивать не стоит", "Теперь самое то!" - разошлись во мнениях пользователи Сети.