"Ким Кардашьян отдыхает": Лера Кудрявцева стала брюнеткой
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53-летняя российская телеведущая и актриса Лера Кудрявцева, уроженка Усть-Каменогорска, показала свое преображение - она превратилась в брюнетку, передает NUR.KZ.
Лера Кудрявцева поразила неожиданным перевоплощением - блондинка вдруг стала жгучей брюнеткой. Фото в новом имидже Кудрявцева разместила в своем блоге в Instagram и поинтересовалась у подписчиков их мнением.
"Как мне брюнеткой? Что скажете?" - отметила она под фото.
На снимке она запечатлелась с длинными черными волосами в белой блузке с открытыми плечами и черной юбке.
"Вы красивая очень, но блондинкой вам лучше", "А мне кажется, что брюнетка - это более благородно и утонченно!", "Моника Беллуччи", "Ким Кардашьян отдыхает", "Супер! Огонь! Моложе стала и ярче", "Ого! Вас прям не узнать! Но вам очень идет! Шикарно!" - гласят комментарии.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2199122-kim-kardashyan-otdyhaet-lera-kudryavceva-stala-bryunetkoy/