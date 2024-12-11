"Ким Кардашьян отдыхает": Лера Кудрявцева стала брюнеткой

53-летняя российская телеведущая и актриса Лера Кудрявцева, уроженка Усть-Каменогорска, показала свое преображение - она превратилась в брюнетку, передает NUR.KZ.

Лера Кудрявцева поразила неожиданным перевоплощением - блондинка вдруг стала жгучей брюнеткой. Фото в новом имидже Кудрявцева разместила в своем блоге в Instagram и поинтересовалась у подписчиков их мнением.

"Как мне брюнеткой? Что скажете?" - отметила она под фото.

На снимке она запечатлелась с длинными черными волосами в белой блузке с открытыми плечами и черной юбке.

"Вы красивая очень, но блондинкой вам лучше", "А мне кажется, что брюнетка - это более благородно и утонченно!", "Моника Беллуччи", "Ким Кардашьян отдыхает", "Супер! Огонь! Моложе стала и ярче", "Ого! Вас прям не узнать! Но вам очень идет! Шикарно!" - гласят комментарии.