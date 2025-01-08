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"Классная фигура": мать троих детей Айнур Ильясова покрасовалась на пляже в Таиланде

Опубликовано:

Айнур Ильясова
Айнур Ильясова. Фото : instagram.com/ainur_ilyasova

Казахстанская актриса и ведущая подкаста "Мамский әңгіме" Айнур Ильясова, сыгравшая в фильме "Келинка Сабина", показала фотографии из Таиланда, передает NUR.KZ.

Айнура разместила в Instagram фото с пляжа, похваставшись стройной фигурой и бронзовым загаром. Теледива с семьей отдыхает на Пхукете.

"По многочисленным просьбам добавляю в ленту. Пишите, что я "супердевушка", что любите меня. Автор фото - Даулет (муж Ильясовой - прим. ред.)", - отметила она.

"Где стыд? Где рецепт диеты?", "Хорошего отдыха", "Супергорячая девушка", "У вас очень красивая внешность", "Ни стыда, ни совести, ни рекомендации, как так выглядеть после трех родов", "Прелесть, побольше таких фото", "Загар красивый", "Шоколадкой стала", "Классная фигура", "Горячая мамочка", - написали ей в соцсети, восхитившись ее фигурой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2209262-klassnaya-figura-mat-troih-detey-aynur-ilyasova-pokrasovalas-na-plyazhe-v-tailande/

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