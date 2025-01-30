"Как лепесток лотоса": улетевшая в Камбоджу Асель Аскар показалась в нежном образе
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Отечественная актриса Асель Аскар, звезда фильма "Розыгрыш по-казахски", находящаяся в Камбодже на съемках, продемонстрировала в соцсети нежный образ, передает NUR.KZ.
Асель умеет быть разной, на этот раз она предстала в легком платье с воланами. Волосы актриса собрала в пучок и украсила розовым цветком, а также выпустила локоны у лица.
"В таком нежном образе невольно чувствуешь себя женственной и хрупкой", - отметила она.
Фанаты отметили ее красоту и пожелали ей счастья.
"Королева", "Желаю вам встретить свою любовь, вторую половинку", "Какая вы красавица", "Такая нежная тут", "Расцветаете и благоухаете, казахская Джоли", "Очень красиво", "Вау, даже не хватит слов, чтобы описать вашу красоту", "Вы нереально красивая", "Какая нежная, как лепесток лотоса", - не скупились на восхищенные отзывы пользователи соцсети.
Напомним, Асель Аскар поделилась воспоминаниями о сыне в его день рождения.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2216600-kak-lepestok-lotosa-uletevshaya-v-kambodzhu-asel-askar-pokazalas-v-nezhnom-obraze/