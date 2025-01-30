Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Майя Бекбаева раскрыла свой вес и параметры

Опубликовано:

Майя Бекбаева
Майя Бекбаева. Фото: instagram.com/mayabekbayeva

Известная казахстанская телеведущая и медиаменеджер Майя Бекбаева провела рубрику "Вопрос-ответ" в своем Instagram-аккаунте и раскрыла несколько личных деталей, передает NUR.KZ.

Бекбаева регулярно тренируется в зале и демонстрирует подтянутую фигуру во время отдыха на зарубежных курортах. Поэтому подписчикам ее блога в соцсети стали интересны ее вес и рост - об этом они спросили телеведущую напрямую.

"Рост у меня стабильный", - со смешком многозначительно ответила Майя.

Медиаменеджер добавила, что весит 55 кг при росте в 165 см. Также она раскрыла параметры своей фигуры - объем груди, талии и бедер.

"98/63/99", - поделилась Бекбаева.

Сторис Майи Бекбаевой
Сторис Майи Бекбаевой. Скрин: instagram.com/mayabekbayeva

Во время недавнего отдыха в Таиланде Майя Бекбаева похвасталась фигурой на пляже.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2216465-mayya-bekbaeva-raskryla-svoy-ves-i-parametry/