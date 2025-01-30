Майя Бекбаева раскрыла свой вес и параметры

Известная казахстанская телеведущая и медиаменеджер Майя Бекбаева провела рубрику "Вопрос-ответ" в своем Instagram-аккаунте и раскрыла несколько личных деталей, передает NUR.KZ.

Бекбаева регулярно тренируется в зале и демонстрирует подтянутую фигуру во время отдыха на зарубежных курортах. Поэтому подписчикам ее блога в соцсети стали интересны ее вес и рост - об этом они спросили телеведущую напрямую.

"Рост у меня стабильный", - со смешком многозначительно ответила Майя.

Медиаменеджер добавила, что весит 55 кг при росте в 165 см. Также она раскрыла параметры своей фигуры - объем груди, талии и бедер.

"98/63/99", - поделилась Бекбаева.

Сторис Майи Бекбаевой. Скрин: instagram.com/mayabekbayeva

Во время недавнего отдыха в Таиланде Майя Бекбаева похвасталась фигурой на пляже.