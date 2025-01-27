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"Огонь и грация": отдыхающая на Бали Балжан Бидаш покорила новым образом

Опубликовано:

Балжан Бидаш
Балжан Бидаш. Фото: instagram.com/bidash_official

Казахстанская исполнительница Балжан Бидаш, экс-солистка группы "КешYOU", отдыхающая на Бали, поделилась новой порцией фото и намекнула, что ей там очень хорошо, передает NUR.KZ.

Балжан отдыхает в Индонезии в компании своих близких подруг. Девушки прекрасно проводят время, медитируя и занимаясь йогой, наслаждаясь природой экзотического острова, плавая и загорая.

"Может, мне остаться на Бали. День 22", - написала она.

На новых фото Балжан запечатлелась в черном платье с открытыми плечами, которое подчеркнуло ее фигуру и вызвало восхищение фанатов, как и его владелица.

"Ты нам нужна, пусть сами себе родят такую Балжан", "Если бы меня спросили о том, кто самая красивая девушка на Земле, я бы сказала, что Балжан", "Ой, мои глаза ослепли от такой красоты", "Огонь и грация", "Изящная", - отреагировали в Сети.

Ранее Балжан Бидаш высказалась о свадьбе бывшего мужа, актера и продюсера Жахана Утаргалиева.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2215347-ogon-i-graciya-otdyhayushchaya-na-bali-balzhan-bidash-pokorila-novym-obrazom/

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