"Шутки кончились": Ивлеева поэксперементировала с внешностью и вызвала переполох в Сети

33-летняя российская телеведущая, актриса и видеоблогер Настя Ивлеева поделилась в соцсети новыми фото и вызвала бурное обсуждение среди фанатов, передает NUR.KZ.

Отметим, что несколькими днями ранее Ивлеева показала фото, на которых запечатлелась блондинкой. Многие ее фанаты обрадовались тому, что Настя вернулась к блонду.

Но новые фото сменили их радость на недоумение - блогер вновь покрасовалась с черными волосами.

"Шутки кончились", - заявила Настя.

"Что за эмоциональные качели?", "С блондом лучше", "Где блонд? Как могла ты с нами так шутить?", "Верни блонд, тебе очень идет", "А мне кажется, она вообще в любом виде прекрасна", "Она легенда, легенда возвращается", "Красотка шикарная", "Черная пантера", "Брюнетки сексуальнее, настоящая Настюшка - опасность", - гласят комментарии под фото.

Напомним, в конце декабря Настя сообщила, что вышла замуж.