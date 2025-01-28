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"Хочу быть дерзкой": Динара Сатжан предстала в неожиданном новом образе

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Динара Сатжан
Динара Сатжан. Фото: instagram.com/dinarasatzhan

Популярная казахстанская телеведущая Динара Сатжан опубликовала в Instagram-аккаунте серию фотографий в не совсем привычном образе, передает NUR.KZ.

Динара Сатжан выбрала стильный и дерзкий аутфит тотал блэк: кожаная куртка-бомбер в сочетании с юбкой-карандаш с разрезом и гольфом создают элегантный силуэт.

Высокие сапоги, структурированная сумка, темные очки и лаконичные золотые украшения завершили ее образ. Как призналась сама телеведущая, ей захотелось добавить остроты в свой образ.

"Хочу быть дерзкой", – подписала публикацию Сатжан.

"Самая стильная женщина страны", "Шикарно, дерзко", "Мощный образ", "Стильно и красиво", "Роскошная Динарочка", "Вам идет такой стиль", – отметили восхищенные поклонники.

Недавно Динара Сатжан восхитила редкими фото с дочерью в день ее рождения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2215673-hochu-byt-derzkoy-dinara-satzhan-predstala-v-neozhidannom-novom-obraze/

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