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"Учитель Ван Дамма": Саят Исембаев сел на шпагат и впечатлил соцсети

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Саят Исембаев
Саят Исембаев. Фото: instagram.com/issembayevsayat

Казахстанский актер Саят Исембаев опубликовал новую фотографию в Instagram, на которой продемонстрировал свою растяжку. Звезда фильма "Рэкетир" сел на шпагат, передает NUR.KZ.

49-летний актер продемонстрировал, что он все еще в отличной физической форме. С улыбкой на лице звезда "Рэкетира" практически полностью сел на шпагат во время домашней разминки.

"Учитель Ван Дамма", - подписал фото Исембаев.

Поклонники оценили старания актера.

"Шпагат на 90%, но улыбка на миллион", "Ван Дамм на вас смотрит! Старайтесь, и все получится", "Учитель Ван Дамма был в шоке от такого исполнения шпагата, просто красавчик!", "Братан, круто", "Хороший пример молодежи", - написали они в комментариях под постом.

Недавно архивное фото звезд "Рэкетира" удивило Казнет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2215529-uchitel-van-damma-sayat-isembaev-sel-na-shpagat-i-vpechatlil-socseti/

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