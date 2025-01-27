"Учитель Ван Дамма": Саят Исембаев сел на шпагат и впечатлил соцсети
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Казахстанский актер Саят Исембаев опубликовал новую фотографию в Instagram, на которой продемонстрировал свою растяжку. Звезда фильма "Рэкетир" сел на шпагат, передает NUR.KZ.
49-летний актер продемонстрировал, что он все еще в отличной физической форме. С улыбкой на лице звезда "Рэкетира" практически полностью сел на шпагат во время домашней разминки.
"Учитель Ван Дамма", - подписал фото Исембаев.
Поклонники оценили старания актера.
"Шпагат на 90%, но улыбка на миллион", "Ван Дамм на вас смотрит! Старайтесь, и все получится", "Учитель Ван Дамма был в шоке от такого исполнения шпагата, просто красавчик!", "Братан, круто", "Хороший пример молодежи", - написали они в комментариях под постом.
Недавно архивное фото звезд "Рэкетира" удивило Казнет.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2215529-uchitel-van-damma-sayat-isembaev-sel-na-shpagat-i-vpechatlil-socseti/