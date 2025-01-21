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"Настоящие парни": архивное фото звезд "Рэкетира" удивило Казнет

Опубликовано:

Саят Исембаев и Мурат Бисенбин
Саят Исембаев и Мурат Бисенбин. Фото: instagram.com/issembayevsayat

Казахстанский актер Саят Исембаев, знакомый зрителю по фильму "Рэкетир", выложил старое фото с коллегой по картине Муратом Бисенбиным и рассказал историю их знакомства, передает NUR.KZ.

"Нашел в архиве. Этой фотографии почти 20 лет. С Муратом мы познакомились в далеком 2003 году, на проекте сериала "Каждый взойдет на Голгофу", - рассказал Исембаев в соцсети.

Вид молодых актеров погрузил фанатов "Рэкетира" в ностальгию.

"Самый любимый фильм - пересматривала раз 20 со дня его выхода. Все герои - настоящие реальные парни", "Руслан и Саян - мощные персонажи", "Эх, а где мои 17 лет", "Такие молодые", "Красавчики современности", "Легенды", "Молодые, четкие и мощные", - написали восхищенные поклонники.

Недавно Саят Исембаев публиковал редкое фото с детьми.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2213741-nastoyashchie-parni-arhivnoe-foto-zvezd-reketira-udivilo-kaznet/

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