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"Золотая звезда": именинница Жаркынай Ханайым покрасовалась в сияющем платье с разрезом

Опубликовано:

Жаркынай Ханайым
Жаркынай Ханайым. Фото: instagram.com/jarkynaijarkinai

Казахстанская певица и актриса Жаркынай Ханайым, звезда сериала "Рауза", отмечает день рождения. К своему торжеству артистка сняла видео, на котором запечатлелась в роскошном образе, передает NUR.KZ.

На видео именинница появляется в золотистом приталенном платье с воздушными шарами в руках. Выйдя из лифта, она задувает свечи на торте.

Образ Жаркынай оказался роскошным - ее аутфит дополнили золотистые украшения, а голливудские локоны и ярко-красная помада завершили праздничный образ.

"Добро пожаловать, мой новый год", - отметила она.

Акерке Буркитбай, Салтанат Бакаева, Аша Матай, Айнур Ильясова и другие знаменитости оставили свои поздравления. К ним присоединились поклонники таланта Жаркынай.

"С днем рождения!", "Жаным, какая красота, наша золотая звезда в золоте", "Будь счастлива", "О, май гад! Это просто кино", - отреагировали в соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2173009-zolotaya-zvezda-imeninnica-zharkynay-hanayym-pokrasovalas-v-siyayushchem-plate-s-razrezom/

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