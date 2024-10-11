"Золотая звезда": именинница Жаркынай Ханайым покрасовалась в сияющем платье с разрезом

Казахстанская певица и актриса Жаркынай Ханайым, звезда сериала "Рауза", отмечает день рождения. К своему торжеству артистка сняла видео, на котором запечатлелась в роскошном образе, передает NUR.KZ.

На видео именинница появляется в золотистом приталенном платье с воздушными шарами в руках. Выйдя из лифта, она задувает свечи на торте.

Образ Жаркынай оказался роскошным - ее аутфит дополнили золотистые украшения, а голливудские локоны и ярко-красная помада завершили праздничный образ.

"Добро пожаловать, мой новый год", - отметила она.

Акерке Буркитбай, Салтанат Бакаева, Аша Матай, Айнур Ильясова и другие знаменитости оставили свои поздравления. К ним присоединились поклонники таланта Жаркынай.

"С днем рождения!", "Жаным, какая красота, наша золотая звезда в золоте", "Будь счастлива", "О, май гад! Это просто кино", - отреагировали в соцсети.