"Песочные часы": молодая жена Петросяна показала фигуру в купальнике на Мальдивах
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Молодая супруга 79-летнего юмориста Евгения Петросяна похвасталась фигурой в купальнике. Фото с отдыха Татьяна Брухунова разместила в соцсети, передает NUR.KZ.
Татьяна Брухунова и Евгений Петросян отдыхают на Мальдивах. 35-летняя супруга известного российского юмориста радует подписчиков яркими фото с отдыха. На одной из них она показала фигуру в слитном купальнике стоя на белом песке на берегу океана.
В качестве аксессуара Брухунова предпочла черные солнцезащитные очки круглой формы.
"Невозможно перестать снимать эту воду", - написала Татьяна.
"Боже мой! Вы красотка неимоверная", "И пусть весь мир подождет", "Долой оверсайз, вы статуэтка", "Шикарная, женственная фигура", "Роскошные формы. Dior бы вдохновился", "Как ретро-открытка", "Песочные часы", - отметили комментаторы.
Ранее мы писали, что жена 79-летнего Петросяна сменила имидж.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2215395-pesochnye-chasy-molodaya-zhena-petrosyana-pokazala-figuru-v-kupalnike-na-maldivah/