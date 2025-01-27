"Песочные часы": молодая жена Петросяна показала фигуру в купальнике на Мальдивах

Молодая супруга 79-летнего юмориста Евгения Петросяна похвасталась фигурой в купальнике. Фото с отдыха Татьяна Брухунова разместила в соцсети, передает NUR.KZ.

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян отдыхают на Мальдивах. 35-летняя супруга известного российского юмориста радует подписчиков яркими фото с отдыха. На одной из них она показала фигуру в слитном купальнике стоя на белом песке на берегу океана.

В качестве аксессуара Брухунова предпочла черные солнцезащитные очки круглой формы.

"Невозможно перестать снимать эту воду", - написала Татьяна.

"Боже мой! Вы красотка неимоверная", "И пусть весь мир подождет", "Долой оверсайз, вы статуэтка", "Шикарная, женственная фигура", "Роскошные формы. Dior бы вдохновился", "Как ретро-открытка", "Песочные часы", - отметили комментаторы.

Ранее мы писали, что жена 79-летнего Петросяна сменила имидж.