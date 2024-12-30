"Неожиданно, смело и чертовски привлекательно": жена 79-летнего Петросяна сменила имидж
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Молодая супруга 79-летнего юмориста Евгения Петросяна Татьяна предстала в совершенно неожиданном образе и удивила своих подписчиков в соцсети, передает NUR.KZ.
"Новая аватарка", - подписала 35-летняя Татьяна черно-белое фото, на котором престала в новом имидже.
Она запечатлелась в строгом брючном костюме. Под распахнутым пиджаком можно увидеть лишь черный кружевной бюстгальтер. Прическа Татьяны была в стиле ретро.
"Татьяна, вы здесь совсем другая! Загадочная и красивая", "Вам очень идет такое ретро! Совсем другая! Богемная, стильная, невероятная", "Ого! Неожиданно! Смело... и чертовски привлекательно!", "Шикарный лук! В стиле Марлен Дитрих. Супер!", "Ого, крутая!", "Новый образ - огонь", "Великолепно", "Просто любовь", - расхвалили новый образ Татьяны Брухуновой в Сети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2206638-neozhidanno-smelo-i-chertovski-privlekatelno-zhena-79-letnego-petrosyana-smenila-imidzh/