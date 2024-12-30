"Неожиданно, смело и чертовски привлекательно": жена 79-летнего Петросяна сменила имидж

Молодая супруга 79-летнего юмориста Евгения Петросяна Татьяна предстала в совершенно неожиданном образе и удивила своих подписчиков в соцсети, передает NUR.KZ.

"Новая аватарка", - подписала 35-летняя Татьяна черно-белое фото, на котором престала в новом имидже.

Она запечатлелась в строгом брючном костюме. Под распахнутым пиджаком можно увидеть лишь черный кружевной бюстгальтер. Прическа Татьяны была в стиле ретро.

"Татьяна, вы здесь совсем другая! Загадочная и красивая", "Вам очень идет такое ретро! Совсем другая! Богемная, стильная, невероятная", "Ого! Неожиданно! Смело... и чертовски привлекательно!", "Шикарный лук! В стиле Марлен Дитрих. Супер!", "Ого, крутая!", "Новый образ - огонь", "Великолепно", "Просто любовь", - расхвалили новый образ Татьяны Брухуновой в Сети.