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"Женись на мне": Мади Рымбаев вскружил голову поклонницам на новых фото

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Мади Рымбаев
Мади Рымбаев. Фото: instagram.com/madirymbaev

Казахстанский исполнитель Мади Рымбаев опубликовал свежие фотографии в своем Instagram-аккаунте, которые пришлись по вкусу поклонницам его творчества, передает NUR.KZ.

Сын певицы Розы Рымбаевой сделал несколько эффектных фотографий за кулисами недавнего выступления в Алматы. Молодой певец попозировал на камеру в стильном костюме черного цвета.

"Страх - это плохая вещь", - подписал публикацию Мади.

Поклонницы начали бороться за внимание певца в комментариях под постом.

"А эти фотографии - хорошая вещь", "Какой взгляд!", "Это он мне подмигивал", "Последняя фотография - топ", "Огонь", "Мади, женись на мне", "Учитесь у Мади, как нужно фотографироваться", "Такие уютные фото", - написали они.

Недавно Али Окапов расхвалил родного брата, назвав его "настоящим Рымбаевым".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2214954-zhenis-na-mne-madi-rymbaev-vskruzhil-golovu-poklonnicam-na-novyh-foto/

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