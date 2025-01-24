"Женись на мне": Мади Рымбаев вскружил голову поклонницам на новых фото
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Казахстанский исполнитель Мади Рымбаев опубликовал свежие фотографии в своем Instagram-аккаунте, которые пришлись по вкусу поклонницам его творчества, передает NUR.KZ.
Сын певицы Розы Рымбаевой сделал несколько эффектных фотографий за кулисами недавнего выступления в Алматы. Молодой певец попозировал на камеру в стильном костюме черного цвета.
"Страх - это плохая вещь", - подписал публикацию Мади.
Поклонницы начали бороться за внимание певца в комментариях под постом.
"А эти фотографии - хорошая вещь", "Какой взгляд!", "Это он мне подмигивал", "Последняя фотография - топ", "Огонь", "Мади, женись на мне", "Учитесь у Мади, как нужно фотографироваться", "Такие уютные фото", - написали они.
Недавно Али Окапов расхвалил родного брата, назвав его "настоящим Рымбаевым".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2214954-zhenis-na-mne-madi-rymbaev-vskruzhil-golovu-poklonnicam-na-novyh-foto/