"Женись на мне": Мади Рымбаев вскружил голову поклонницам на новых фото

Казахстанский исполнитель Мади Рымбаев опубликовал свежие фотографии в своем Instagram-аккаунте, которые пришлись по вкусу поклонницам его творчества, передает NUR.KZ.

Сын певицы Розы Рымбаевой сделал несколько эффектных фотографий за кулисами недавнего выступления в Алматы. Молодой певец попозировал на камеру в стильном костюме черного цвета.

"Страх - это плохая вещь", - подписал публикацию Мади.

Поклонницы начали бороться за внимание певца в комментариях под постом.

"А эти фотографии - хорошая вещь", "Какой взгляд!", "Это он мне подмигивал", "Последняя фотография - топ", "Огонь", "Мади, женись на мне", "Учитесь у Мади, как нужно фотографироваться", "Такие уютные фото", - написали они.

Недавно Али Окапов расхвалил родного брата, назвав его "настоящим Рымбаевым".