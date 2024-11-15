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Эзотерика

"Он - настоящий Рымбаев": Али Окапов расхвалил родного брата

Опубликовано:

Али Окапов и Мади Рымбаев
Али Окапов и Мади Рымбаев. Фото: instagram.com/aliokapov

Казахстанский исполнитель Али Окапов высказался о родном брате Мади Рымбаеве после совместного участия в музыкальном проекте, отметив сходство с их матерью - певицей Розой Рымбаевой, передает NUR.KZ.

Али отметил, что для Мади это первый опыт участия в телевизионных проектах. Тем не менее, он подчеркнул, что его младший брат очень профессионально подошел к подготовке.

"Многие вещи он делает в жизни первый раз. Тем не менее, он выходит на сцену с особой подготовкой, настоящий Рымбаев. Очень похож в этом плане на маму. За пределами сцены он простой и скромный, но если он выходит на сцену и включается камера, он зажигается. Настоящий артист. Иногда он меня даже поправляет", - сказал Окапов.

Недавно в Казнете обсуждали совместные фото братьев - пользователи Сети отметили, что один из них похож на знаменитую маму, а другой - на отца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2187707-on-nastoyashchiy-rymbaev-ali-okapov-rashvalil-rodnogo-brata/

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