"Самая красивая": Балжан Бидаш продемонстрировала стильный образ на Бали

Казахстанская певица Балжан Бидаш опубликовала новые фотографии в своем Instagram-аккаунте - стильный образ артистки пришелся по вкусу ее поклонникам, передает NUR.KZ.

На новых снимках, сделанных на Бали, Балжан предстала в темной рубашке, слегка оголяющей живот, и светлых брюках свободного кроя. Образ дополнили темные солнцезащитные очки в белой оправе и золотые украшения - серьги, многочисленные кольца и браслет.

"Думаю, отличные обложки для новостных пабликов", - с улыбкой подписала публикацию Бидаш.

"У тебя красивый голос! Вперед, развивайся и никого не слушай", "Моя зарубежная модель", "Самая красивая", "Высокого взлета, крупных проектов и счастья - талантливый человек талантлив во всем", - написали восхищенные фанаты в комментариях под публикацией.

Недавно завесу тайны над личной жизнью Балжан Бидаш приоткрыла ее близкая подруга - актриса Фариза Ескермес.