"Самая красивая": Балжан Бидаш продемонстрировала стильный образ на Бали
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Казахстанская певица Балжан Бидаш опубликовала новые фотографии в своем Instagram-аккаунте - стильный образ артистки пришелся по вкусу ее поклонникам, передает NUR.KZ.
На новых снимках, сделанных на Бали, Балжан предстала в темной рубашке, слегка оголяющей живот, и светлых брюках свободного кроя. Образ дополнили темные солнцезащитные очки в белой оправе и золотые украшения - серьги, многочисленные кольца и браслет.
"Думаю, отличные обложки для новостных пабликов", - с улыбкой подписала публикацию Бидаш.
"У тебя красивый голос! Вперед, развивайся и никого не слушай", "Моя зарубежная модель", "Самая красивая", "Высокого взлета, крупных проектов и счастья - талантливый человек талантлив во всем", - написали восхищенные фанаты в комментариях под публикацией.
Недавно завесу тайны над личной жизнью Балжан Бидаш приоткрыла ее близкая подруга - актриса Фариза Ескермес.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2214356-samaya-krasivaya-balzhan-bidash-prodemonstrirovala-stilnyy-obraz-na-bali/