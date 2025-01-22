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"Девушка мечты": корейская исполнительница хита "APT" снялась в белье

Опубликовано:

Розэ
Розэ. Фото: instagram.com/roses_are_rosie

Солистка популярной группы "Blackpink", корейская певица Розанна Пак, более известная как Розэ, снялась в белье для рекламы бренда Ким Кардашьян, передает NUR.KZ.

Фотографии появились в Instagram-аккаунте звезды. Розэ продемонстрировала нежные пижамные комплекты в новой фотосессии. Исполнительница хита "APT" запечатлелась в майке и шортиках и коротком платье - все наряды были в розовом цвете, с принтами в виде сердечек и поцелуев.

"Ты - мечта", "Купидон", "Малышка", "На Розэ все смотрится потрясающе", "Всегда милая", "Девушка мечты", - написали восхищенные фанаты.

Розэ родилась в Новой Зеландии 11 февраля 1997 года. В 2004 году семья будущей звезды k-pop перебралась в Австралию и поселилась в Мельбурне.

В 2012 году после празднования 15-летия Розэ отправилась на прослушивание, организованное в Сиднее южнокорейским лейблом YG Entertainment. С ней подписали стажерский контракт и пригласили в Сеул.

В 2016 году Розэ вошла в герлз-бэнд Blackpink, который дебютировал 8 августа 2016 года. Их первыми синглами стали "Whistle" и "Boombayah". Группа выпустила два студийных альбома - "The Album" (2020) и "Born Pink" (2022). Многочисленные хиты принесли группе статус самой успешной герлз-группы Южной Кореи и 13 престижных наград.

Дебютный сольный мини-альбом Розэ с лаконичным названием "R" вышел 12 марта 2021 года. В нем ведущей композицией стала "On the Ground". Клип на эту песню за первые сутки посмотрели больше 41,5 млн раз.

В октябре прошлого года Розэ выпустила трек "APT" в дуэте с Бруно Марсом. Песня стала мировым хитом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2214029-devushka-mechty-koreyskaya-ispolnitelnica-hita-apt-snyalas-v-bele/

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