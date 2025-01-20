Бота Нурсеитова очаровала снимками с Кольсая

Автор популярного блога в соцсети Бота Нурсеитова показала фотографии, снятые во время зимнего отдыха на Кольсайском озере в Алматинской области, передает NUR.KZ.

Снимки Бота опубликовала в своем Instagram-аккаунте - они мгновенно собрали множество реакций от подписчиков. Инстадива запечатлелась на фоне захватывающей дух природы в стильном зимнем наряде.

Кроме этого, блогер сделала несколько фотографий гор и озера - как днем, так и ночью. Фолловеры смогли увидеть, где остановилась Бота - прямо в ее домике был уютный камин, а панорамные окна открывали потрясающий вид.

"Моменты, когда природа дарит покой и вдохновение", - подписала публикацию Нурсеитова.

Подписчики оставили множество восторженных реакций в комментариях в виде "сердечек".

Недавно Бота заинтриговала фанатов огромным букетом цветов.