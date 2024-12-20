"Скажи ему "да": Бота Нурсеитова заинтриговала гигантским букетом цветов
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Казахстанская инстадива Бота Нурсеитова получила подарок, который привлек внимание подписчиков ее блога в соцсети - молодой человек преподнес ей огромный букет хризантем, передает NUR.KZ.
Нурсеитовой не привыкать получать красивые цветочные композиции, однако на этот раз ее молодой человек, имя которого она держит в секрете, удивил даже ее.
"Такой букет мне еще не дарили", - призналась инфлюенсер.
И действительно, букет хризантем едва помещался в объектив камеры.
Подписчики блога Боты искренне порадовались за нее.
"Красавчик тот, кто дарил", "Счастья Вам женского и хорошего человека рядом", "Скажи ему "да", "Как красиво", "Шикарный букет, шикарная ты сама", "Ботик - амбассадор всех красивых цветов! Продолжай нас вдохновлять на женственность", - написали они в комментариях под постом.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2203032-skazhi-emu-da-bota-nurseitova-zaintrigovala-gigantskim-buketom-cvetov/