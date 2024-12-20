"Скажи ему "да": Бота Нурсеитова заинтриговала гигантским букетом цветов

Казахстанская инстадива Бота Нурсеитова получила подарок, который привлек внимание подписчиков ее блога в соцсети - молодой человек преподнес ей огромный букет хризантем, передает NUR.KZ.

Нурсеитовой не привыкать получать красивые цветочные композиции, однако на этот раз ее молодой человек, имя которого она держит в секрете, удивил даже ее.

"Такой букет мне еще не дарили", - призналась инфлюенсер.

И действительно, букет хризантем едва помещался в объектив камеры.

Подписчики блога Боты искренне порадовались за нее.

"Красавчик тот, кто дарил", "Счастья Вам женского и хорошего человека рядом", "Скажи ему "да", "Как красиво", "Шикарный букет, шикарная ты сама", "Ботик - амбассадор всех красивых цветов! Продолжай нас вдохновлять на женственность", - написали они в комментариях под постом.