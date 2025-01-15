"Само совершенство": Альмира Турсын в разных образах собрала комплименты в Сети

Звезда фильма "Томирис", казахстанская актриса Альмира Турсын заявила, что в новом году готова на эксперименты с образами. Она также вспомнила, какие фотосессии у нее были, передает NUR.KZ.

"В поисках новых образов для фотосессии… Вспомнила какие уже были… Будут идеи, предлагайте! Хочется чего-то нового, необычного, выйти из своего контекста и амплуа, понимаете?" - отметила Альмира в Instagram.

В карусели можно увидеть совершенно разную Альмиру - блондинку, рыжую, шатенку с кудряшками, загадочную восточную красавицу. Фанаты отметили, что ей к лицу абсолютно любые образы.

Они также посоветовали, какие креативные образы можно примерить.

"Что-то космическое, образ инопланетянки", "Париж. Вижу образ изящной француженки. И образ служительницы храма", "Фрида Кало есть?", "Вы прекрасны в любом образе", "Восточные образы - это ваше", "Само совершенство", "Нереальная красота", - высказались поклонники.

Ранее Альмира Турсын поделилась секретом красивой фигуры.