Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Само совершенство": Альмира Турсын в разных образах собрала комплименты в Сети

Опубликовано:

Альмира Турсын
Альмира Турсын. Фото: instagram.com/almiratursyn

Звезда фильма "Томирис", казахстанская актриса Альмира Турсын заявила, что в новом году готова на эксперименты с образами. Она также вспомнила, какие фотосессии у нее были, передает NUR.KZ.

"В поисках новых образов для фотосессии… Вспомнила какие уже были… Будут идеи, предлагайте! Хочется чего-то нового, необычного, выйти из своего контекста и амплуа, понимаете?" - отметила Альмира в Instagram.

В карусели можно увидеть совершенно разную Альмиру - блондинку, рыжую, шатенку с кудряшками, загадочную восточную красавицу. Фанаты отметили, что ей к лицу абсолютно любые образы.

Они также посоветовали, какие креативные образы можно примерить.

"Что-то космическое, образ инопланетянки", "Париж. Вижу образ изящной француженки. И образ служительницы храма", "Фрида Кало есть?", "Вы прекрасны в любом образе", "Восточные образы - это ваше", "Само совершенство", "Нереальная красота", - высказались поклонники.

Ранее Альмира Турсын поделилась секретом красивой фигуры.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2211713-samo-sovershenstvo-almira-tursyn-v-raznyh-obrazah-sobrala-komplimenty-v-seti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie