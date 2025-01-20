Вернувшаяся в Казахстан Данэлия Тулешова сразила эффектным образом

Казахстанская певица, звезда шоу "Голос. Дети" и "Детское Евровидение" Данэлия Тулешова опубликовала в соцсети несколько фотографий в стильном наряде, передает NUR.KZ.

18-летняя артистка прилетела в Алматы из США. На ужин Данэлия вышла в светлом платье по фигуре с бретелями - она сделала несколько ярких фотографий.

"Нарядилась", - подписала публикацию Тулешова.

Поклонники пришли в восторг от нового образа любимицы.

"Ну что за красота", "Выглядишь роскошно в этом наряде", "Платье смотрится прекрасно", "Просто потрясающая принцесса пошла разбивать сердца", "Красотка, мне нравится твой стиль", "Малышка выросла", "Я фотографу руки целовал", "Шикарная", - написали они в комментариях под постом.

На Хэллоуин Данэлия Тулешова ошеломила фанатов откровенным костюмом.