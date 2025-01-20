Вернувшаяся в Казахстан Данэлия Тулешова сразила эффектным образом
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Казахстанская певица, звезда шоу "Голос. Дети" и "Детское Евровидение" Данэлия Тулешова опубликовала в соцсети несколько фотографий в стильном наряде, передает NUR.KZ.
18-летняя артистка прилетела в Алматы из США. На ужин Данэлия вышла в светлом платье по фигуре с бретелями - она сделала несколько ярких фотографий.
"Нарядилась", - подписала публикацию Тулешова.
Поклонники пришли в восторг от нового образа любимицы.
"Ну что за красота", "Выглядишь роскошно в этом наряде", "Платье смотрится прекрасно", "Просто потрясающая принцесса пошла разбивать сердца", "Красотка, мне нравится твой стиль", "Малышка выросла", "Я фотографу руки целовал", "Шикарная", - написали они в комментариях под постом.
На Хэллоуин Данэлия Тулешова ошеломила фанатов откровенным костюмом.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2213022-vernuvshayasya-v-kazahstan-daneliya-tuleshova-srazila-effektnym-obrazom/