"Самая горячая пантера": Данэлия Тулешова ошеломила откровенным костюмом на Хэллоуин

Казахстанская исполнительница Данэлия Тулешова откровенно нарядилась на Хэллоуин - фотографии она выложила в Instagram. Образ 18-летней звезды обсудили в Сети, передает NUR.KZ.

Для Хэллоуина Данэлия явно вдохновлялась образом Женщины-кошки. Певица надела черное кожаное мини-платье по фигуре с корсетной шнуровкой спереди. Образ завершили кружевные чулки, перчатки в сетку и маска с кошачьими ушками.

"Я долго ничего не публиковала, потому что спасала город", - подписала публикацию Тулешова.

Поклонников, которые помнят Данэлию по шоу "Голос. Дети" и "Детскому Евровидению", ее игривый образ явно привел в удивление. Другие восхитились смелым нарядом.

"Она выглядит совершенно по-другому", "Уважаемые родители, заберите ее из американского шоу-бизнеса", "Очень грустно видеть, как ты позврослела", "Счастливого Хэллоуина! Крутой костюм", "Она - самая горячая пантера", - гласят комментарии под постом.

Ранее фанатов Данэлии Тулешовой удивил образ из ее последнего клипа.