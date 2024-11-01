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"Самая горячая пантера": Данэлия Тулешова ошеломила откровенным костюмом на Хэллоуин

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Данэлия Тулешова
Данэлия Тулешова. Фото: instagram.com/itsdaneliya

Казахстанская исполнительница Данэлия Тулешова откровенно нарядилась на Хэллоуин - фотографии она выложила в Instagram. Образ 18-летней звезды обсудили в Сети, передает NUR.KZ.

Для Хэллоуина Данэлия явно вдохновлялась образом Женщины-кошки. Певица надела черное кожаное мини-платье по фигуре с корсетной шнуровкой спереди. Образ завершили кружевные чулки, перчатки в сетку и маска с кошачьими ушками.

"Я долго ничего не публиковала, потому что спасала город", - подписала публикацию Тулешова.

Поклонников, которые помнят Данэлию по шоу "Голос. Дети" и "Детскому Евровидению", ее игривый образ явно привел в удивление. Другие восхитились смелым нарядом.

"Она выглядит совершенно по-другому", "Уважаемые родители, заберите ее из американского шоу-бизнеса", "Очень грустно видеть, как ты позврослела", "Счастливого Хэллоуина! Крутой костюм", "Она - самая горячая пантера", - гласят комментарии под постом.

Ранее фанатов Данэлии Тулешовой удивил образ из ее последнего клипа.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2181701-samaya-goryachaya-pantera-daneliya-tuleshova-oshelomila-otkrovennym-kostyumom-na-hellouin/

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