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Жанар Айжанова показала редкое архивное фото из юности

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Жанар Айжанова
Жанар Айжанова. Фото: instagram.com/zhanar_aizhanova

Казахстанская актриса и исполнительница Жанар Айжанова поделилась в своем Instagram редкой архивной фотографией, которая была снята больше 30 лет назад, передает NUR.KZ.

Редкое фото из юности отечественная исполнительница и актриса Жанар Айжанова разместила в своем сторис. На черно-белом снимке она запечатлелась в парке в скромном наряде - блузке и юбке с цветочным принтом.

Волосы юная Жанар аккуратно собрала назад и выпустила челку. Артистка смотрит в камеру и улыбается.

Жанар Айжанова
Жанар Айжанова. Фото: instagram.com/zhanar_aizhanova

"Бабушка Погремушки", - написала она.

Так певица называет маленького внука - сына своей единственной дочери, актрисы и дизайнера Айжулдыз Адайбековой.

Можно заметить по фото, как сильно похожа на нее ее дочь. К слову, об этом всегда говорят ее фанаты.

Мы также писали, что Жанар Айжанова показала, как проводит отдых за рубежом с маленьким внуком.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2212164-zhanar-ayzhanova-pokazala-redkoe-arhivnoe-foto-iz-yunosti/

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