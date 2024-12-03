"Если быть бабушкой, то только такой": Жанар Айжанова показала, как отдыхает с внуком в Дубае

Казахстанская актриса и исполнительница Жанар Айжанова показала, как проводит отдых за рубежом с маленьким внуком - сыном ее дочери Айжулдыз Адайбековой, передает NUR.KZ.

"А у нас такой вайб", - отметила Айжанова.

На фото певица запечатлелась с маленьким внуком в Дубае, куда улетела отдыхать. Она также показала, как прошел их полет. В карусели можно увидеть, как бабушка и внук весело проводят время, купаясь в море.

"Хорошего вам отдыха", "Внучок подрос", "Шорты класс", "Бабушкино золото, мамино серебро", "О, у вас классная фигура, шорты идут", "Фигура отличная", "Пусть и нам даст Бог отдыхать вместе с внуком", "Если быть бабушкой, то только такой, как вы", "Классного вам отдыха, цыпленок пусть будет счастлив", - написали ей в Сети.