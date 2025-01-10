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"Реальность веселее": Асель Сагатова показала, как снимала на Бали "идеальную картину" для соцсетей

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Асель Сагатова
Асель Сагатова. Фото: instagram.com/asselsagatova

Казахстанская актриса Асель Сагатова показала в соцсети, на что идет ради красивых кадров в Instagram и как они создаются. Звезда "Рэкетира" разместила видео с Бали, передает NUR.KZ.

Асель Сагатова любит путешествовать и радовать фанатов в соцсети яркими кадрами с отдыха. Однако делать красивый контент не так-то просто.

"Когда видишь идеальную картинку в Instagram и как это выглядит на самом деле. Качели в Убуде, платье, рисовые плантации — все красиво… почти! Реальность всегда веселее, правда? Посмотрите до конца, меня там наградили", - написала Асель.

Актриса показала, что для получения красивой картинки ей пришлось делать несколько дублей - то платье зацепилось, то качели не "полетели", то людей в кадре оказалось слишком много.

"Лети и сияй, Асель", "Да, на Бали в Инстаграме так красиво, а в реальности немного по-другому", "Обаяшка", "Мурашки аж, миллион мыслей табуном пробежали, пока с качелей сошли", - написали в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2210423-realnost-veselee-asel-sagatova-pokazala-kak-snimala-na-bali-idealnuyu-kartinu-dlya-socsetey/

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