"Реальность веселее": Асель Сагатова показала, как снимала на Бали "идеальную картину" для соцсетей

Казахстанская актриса Асель Сагатова показала в соцсети, на что идет ради красивых кадров в Instagram и как они создаются. Звезда "Рэкетира" разместила видео с Бали, передает NUR.KZ.

Асель Сагатова любит путешествовать и радовать фанатов в соцсети яркими кадрами с отдыха. Однако делать красивый контент не так-то просто.

"Когда видишь идеальную картинку в Instagram и как это выглядит на самом деле. Качели в Убуде, платье, рисовые плантации — все красиво… почти! Реальность всегда веселее, правда? Посмотрите до конца, меня там наградили", - написала Асель.

Актриса показала, что для получения красивой картинки ей пришлось делать несколько дублей - то платье зацепилось, то качели не "полетели", то людей в кадре оказалось слишком много.

"Лети и сияй, Асель", "Да, на Бали в Инстаграме так красиво, а в реальности немного по-другому", "Обаяшка", "Мурашки аж, миллион мыслей табуном пробежали, пока с качелей сошли", - написали в Сети.