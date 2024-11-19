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"У меня есть "контрольные" джинсы": Альмира Турсын поделилась секретом красивой фигуры

Опубликовано:

Альмира Турсын
Альмира Турсын. фото: instagram.com/almiratursyn

Казахстанская актриса Альмира Турсын, звезда исторического фильма "Томирис", показала в соцсети фото с тренировок и рассказала, как оттачивает фигуру, передает NUR.KZ.

Альмира призналась, что совершенствование фигуры - это бесконечный труд.

"Сколько себя помню, столько и занимаюсь своим телом: в детстве и юности не хватало массы и мышц, теперь лишние объемы и жидкость, хочется больше легкости, рельефа, при этом гибкости и пластичности…

Иногда расслабляюсь, потом психую, собираюсь, пашу, потом опять кайфую и так по кругу. Это бесконечная работа. Наверное, это и называется здоровым образом жизни", - отметила Турсын.

Она пришла к выводу, что нельзя запускать себя, нужно всегда быть в форме. А для контроля и мотивации у Альмиры разработан целый план действий.

"Регулярно замеряю вес, объемы, записываю по датам. Так отслеживаю динамику. Фотографируюсь как бодибилдер, со всех ракурсов, чтобы видеть визуально.

У меня есть "контрольные" джинсы и платье. Периодически надеваю, проверяю! Если влезаю и удобно, значит, все ок, если нет, значит, что-то идет не так: питание, спорт…

Стараюсь делать все максимально бережно и с любовью к себе. Самое главное - общее физическое здоровье и внутреннее состояние", - заявила Альмира.

Она также дополнила, что ежедневно придерживается своих правил.

"Иметь внутренний покой, радоваться мелочам, выбирать счастье, улыбаться солнышку", - поделилась она своими "рецептом" красивой фигуры.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2189253-u-menya-est-kontrolnye-dzhinsy-almira-tursyn-podelilas-sekretom-krasivoy-figury/

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