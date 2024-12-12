"Неповторимая": Жанар Дугалова в образе новой киногероини привела в восторг фанатов

Казахстанская певица и актриса Жанара Дугалова, бывшая участница группы "КешYOU", показалась в соцсети в роскошном вечернем платье с открытыми плечами, передает NUR.KZ.

Жанар Дугалова сыграла в новом сериале "Жаңа Жанель". Ее героиня - певица, которая вернулась на сцену после долгого перерыва. На пути к успеху ее ждут различные испытания.

Актриса и певица показалась в образе новой киногероини - в роскошном бархатном платье, прекрасно подчеркнувшем точеную фигуру Жанар. Она позирует на камеру, держа в руке статуэтку.

Дугалова отметила под видео хештег "Жаңа Жанель".

"Естественная красота", "Нет ни единого изъяна", "Шикарная моя", "Самая талантливая, самая красивая", "Идеальная", "Неповторимая", - рассыпались в комплиментах фанаты, не сдерживая своего восторга.