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"Неповторимая": Жанар Дугалова в образе новой киногероини привела в восторг фанатов

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Жанар Дугалова
Жанар Дугалова. Фото: instagram.com/zhanar_dugalova

Казахстанская певица и актриса Жанара Дугалова, бывшая участница группы "КешYOU", показалась в соцсети в роскошном вечернем платье с открытыми плечами, передает NUR.KZ.

Жанар Дугалова сыграла в новом сериале "Жаңа Жанель". Ее героиня - певица, которая вернулась на сцену после долгого перерыва. На пути к успеху ее ждут различные испытания.

Актриса и певица показалась в образе новой киногероини - в роскошном бархатном платье, прекрасно подчеркнувшем точеную фигуру Жанар. Она позирует на камеру, держа в руке статуэтку.

Дугалова отметила под видео хештег "Жаңа Жанель".

"Естественная красота", "Нет ни единого изъяна", "Шикарная моя", "Самая талантливая, самая красивая", "Идеальная", "Неповторимая", - рассыпались в комплиментах фанаты, не сдерживая своего восторга.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2199383-nepovtorimaya-zhanar-dugalova-v-obraze-novoy-kinogeroini-privela-v-vostorg-fanatov/

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