"Естественная красота": Гульназ Жоланова прогулялась по Дубаю в скромном и стильном платье

Казахстанская актриса Гульназ Жоланова, звезда фильма "Бизнес по-казахски", улетевшая в Дубай с семьей покрасовалась в скромном и стильном наряде, передает NUR.KZ.

"Золотой час", - подписала Гульназ свои новые фотографии.

Для прогулки по городу актриса выбрала скромное и в то же время стильное джинсовое платье. Оно прекрасно подчеркнуло фигуру звезды "Бизнеса по-казахски", которая сейчас наслаждается материнством и семейной жизнью.

На снимках можно заметить, что актриса без макияжа - ее натуральную красоту отметили фанаты в комментариях. Волосы Гульназ распущены, что придало фото легкости и романтики.

Подписчики не поскупились на смайлики в виде сердец и огня.

"Естественная красота", "Очень красиво", "Сердце", "Красавица", - отреагировали на фото Гульназ в Сети.

Ранее мы писали, что Гульназ Жоланова похвасталась фанатам стройной фигурой в платье с открытой спиной.