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"Естественная красота": Гульназ Жоланова прогулялась по Дубаю в скромном и стильном платье

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Гульназ Жоланова
Гульназ Жоланова. Фото: instagram.com/zholanova_gulnaz

Казахстанская актриса Гульназ Жоланова, звезда фильма "Бизнес по-казахски", улетевшая в Дубай с семьей покрасовалась в скромном и стильном наряде, передает NUR.KZ.

"Золотой час", - подписала Гульназ свои новые фотографии.

Для прогулки по городу актриса выбрала скромное и в то же время стильное джинсовое платье. Оно прекрасно подчеркнуло фигуру звезды "Бизнеса по-казахски", которая сейчас наслаждается материнством и семейной жизнью.

На снимках можно заметить, что актриса без макияжа - ее натуральную красоту отметили фанаты в комментариях. Волосы Гульназ распущены, что придало фото легкости и романтики.

Подписчики не поскупились на смайлики в виде сердец и огня.

"Естественная красота", "Очень красиво", "Сердце", "Красавица", - отреагировали на фото Гульназ в Сети.

Ранее мы писали, что Гульназ Жоланова похвасталась фанатам стройной фигурой в платье с открытой спиной.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2211303-estestvennaya-krasota-gulnaz-zholanova-progulyalas-po-dubayu-v-skromnom-i-stilnom-plate/

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