"Естественная красота": Гульназ Жоланова прогулялась по Дубаю в скромном и стильном платье
Опубликовано:
Казахстанская актриса Гульназ Жоланова, звезда фильма "Бизнес по-казахски", улетевшая в Дубай с семьей покрасовалась в скромном и стильном наряде, передает NUR.KZ.
"Золотой час", - подписала Гульназ свои новые фотографии.
Для прогулки по городу актриса выбрала скромное и в то же время стильное джинсовое платье. Оно прекрасно подчеркнуло фигуру звезды "Бизнеса по-казахски", которая сейчас наслаждается материнством и семейной жизнью.
На снимках можно заметить, что актриса без макияжа - ее натуральную красоту отметили фанаты в комментариях. Волосы Гульназ распущены, что придало фото легкости и романтики.
Подписчики не поскупились на смайлики в виде сердец и огня.
"Естественная красота", "Очень красиво", "Сердце", "Красавица", - отреагировали на фото Гульназ в Сети.
Ранее мы писали, что Гульназ Жоланова похвасталась фанатам стройной фигурой в платье с открытой спиной.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2211303-estestvennaya-krasota-gulnaz-zholanova-progulyalas-po-dubayu-v-skromnom-i-stilnom-plate/