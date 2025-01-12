Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Не делай так больше": подписчики раскритиковали откровенные фото Ким Кардашьян под елкой

Опубликовано:

Ким Кардашьян
Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian

Американская телезвезда Ким Кардашьян опубликовала новые откровенные снимки на своей странице в Instagram, которые многие подписчики раскритиковали, передает NUR.KZ.

Ким Кардашьян разместила в своем аккаунте фото, для которых она надела облегающие лосины, чулки, частично оголяющий грудь бюстгальтер. Также Ким расстегнула кофту голубого цвета. Ким выставила много фотографий с данной фотосессии, в том числе и ту, где она позирует у новогодней елки на четвереньках.

Однако многие подписчики в комментариях нелестно высказались о новом образе светской дивы. Многие из них были саркастическими, а некоторые подписчики заявили, что хотят отписаться от Кардашьян.

"Это странный выбор деятельности для человека, который учится на 8-м курсе юридического факультета", "Когда ты выдохся и тебе нужно оставаться актуальной", "Не делай так больше", "Серьезно? Сидеть полуголой рядом с рождественской сценой! Ужасно", "Честно говоря, спасибо, что напомнили мне отписаться от вас", - так выглядят комментарии, набравшие наибольшее количество постов.

Сама телезвезда никак не ответила на комментарии. Судя фотографиям, на которых, в том числе, представлен звезда фильма "Один дома" Маколей Калкин, Ким приняла участие в съемках шоу.

По данным сайта IMDb, Ким Кардашьян родилась 21 октября 1980 года. На сегодня она известна как телезвезда, предприниматель, модельер и автор книг. Ким выросла в семье армянского происхождения, а ее мать имела преимущественно английские и шотландско-ирландские корни.

Ким прославилась в 2007 году после премьеры ее популярного реалити-шоу "Семейство Кардашьян", которое рассказывает о семье Кардашьян/Дженнер, в которую также входят ее сводные сестры Кендалл Дженнер и Кайли Дженнер. Шоу было самой рейтинговой программой на канале.

Ранее мы писали, что Ким была замужем трижды. Ее первый брак с музыкальным продюсером Дэймоном Томасом продлился четыре года. В 2011 году она вышла замуж за баскетболиста Криса Хамфриса, а развелась с ним в 2013 году.

Последний брак Ким с продюсером Канье Уэстом продлился почти семь лет - с 2014 по 2021 год. От него у теледивы четверо детей.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2210477-ne-delay-tak-bolshe-podpischiki-raskritikovali-otkrovennye-foto-kim-kardashyan-pod-elkoy/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie