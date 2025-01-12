"Не делай так больше": подписчики раскритиковали откровенные фото Ким Кардашьян под елкой

Американская телезвезда Ким Кардашьян опубликовала новые откровенные снимки на своей странице в Instagram, которые многие подписчики раскритиковали, передает NUR.KZ.

Ким Кардашьян разместила в своем аккаунте фото, для которых она надела облегающие лосины, чулки, частично оголяющий грудь бюстгальтер. Также Ким расстегнула кофту голубого цвета. Ким выставила много фотографий с данной фотосессии, в том числе и ту, где она позирует у новогодней елки на четвереньках.

Однако многие подписчики в комментариях нелестно высказались о новом образе светской дивы. Многие из них были саркастическими, а некоторые подписчики заявили, что хотят отписаться от Кардашьян.

"Это странный выбор деятельности для человека, который учится на 8-м курсе юридического факультета", "Когда ты выдохся и тебе нужно оставаться актуальной", "Не делай так больше", "Серьезно? Сидеть полуголой рядом с рождественской сценой! Ужасно", "Честно говоря, спасибо, что напомнили мне отписаться от вас", - так выглядят комментарии, набравшие наибольшее количество постов.

Сама телезвезда никак не ответила на комментарии. Судя фотографиям, на которых, в том числе, представлен звезда фильма "Один дома" Маколей Калкин, Ким приняла участие в съемках шоу.

По данным сайта IMDb, Ким Кардашьян родилась 21 октября 1980 года. На сегодня она известна как телезвезда, предприниматель, модельер и автор книг. Ким выросла в семье армянского происхождения, а ее мать имела преимущественно английские и шотландско-ирландские корни.

Ким прославилась в 2007 году после премьеры ее популярного реалити-шоу "Семейство Кардашьян", которое рассказывает о семье Кардашьян/Дженнер, в которую также входят ее сводные сестры Кендалл Дженнер и Кайли Дженнер. Шоу было самой рейтинговой программой на канале.

Ранее мы писали, что Ким была замужем трижды. Ее первый брак с музыкальным продюсером Дэймоном Томасом продлился четыре года. В 2011 году она вышла замуж за баскетболиста Криса Хамфриса, а развелась с ним в 2013 году.

Последний брак Ким с продюсером Канье Уэстом продлился почти семь лет - с 2014 по 2021 год. От него у теледивы четверо детей.