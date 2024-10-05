Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Ким Кардашьян появилась на обложке журнала в прозрачном платье

Опубликовано:

Ким Кардашьян
Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian

Американская телезвезда Ким Кардашьян поучаствовала в фотосессии для журнала HTSI Magazine. Кадры опубликованы на Instagram-странице издания, передает NUR.KZ.

43-летняя бизнесвумен и телезвезда предстала, лежа на газетах. Для образа стилисты подобрали Ким белые остроносые туфли и серое облегающее платье, сквозь прозрачную ткань которого просвечивает черное нижнее белье.

Макияж в нюдовых тонах и гладкая укладка с ровным пробором идеально дополнили образ девушки.

На сайте 24SMI указано, что Ким Кардашьян – американская знаменитость, "светская львица", звезда Instagram и реалити-шоу. Ее имя регулярно попадает на первые страницы таблоидов скандальной хроники.

Одни считают ее иконой стиля, другие придерживаются противоположного мнения, но противоречия не мешают увеличению числа подписчиков в ее микроблоге.

Первую работу Ким получила, будучи еще ученицей старших классов школы – вместе с отцом она участвовала в деятельности музыкальной фирмы Movie Tunes. Позже девушка работала личным ассистентом Пэрис Хилтон.

Но славу Ким и всей ее семье принесло реалити-шоу Keeping Up with the Kardashians, премьера которого состоялась осенью 2007 года на телеканале E!.

Помимо участия в семейном реалити-шоу, Ким участвовала и в других телевизионных проектах, например, в "Танцах со звездами".

Ким была замужем трижды. Ее первый брак с музыкальным продюсером Дэймоном Томасом продлился четыре года.

В 2011 году она вышла замуж за баскетболиста Криса Хамфриса, а развелась с ним в 2013-м.

Последний брак Ким с продюсером Канье Уэстом продлился почти семь лет – с 2014 по 2021 годы. У пары есть четверо детей.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2169196-kim-kardashyan-poyavilas-na-oblozhke-zhurnala-v-prozrachnom-plate/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie