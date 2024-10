Ким Кардашьян появилась на обложке журнала в прозрачном платье

Американская телезвезда Ким Кардашьян поучаствовала в фотосессии для журнала HTSI Magazine. Кадры опубликованы на Instagram-странице издания, передает NUR.KZ.

43-летняя бизнесвумен и телезвезда предстала, лежа на газетах. Для образа стилисты подобрали Ким белые остроносые туфли и серое облегающее платье, сквозь прозрачную ткань которого просвечивает черное нижнее белье.

Макияж в нюдовых тонах и гладкая укладка с ровным пробором идеально дополнили образ девушки.

На сайте 24SMI указано, что Ким Кардашьян – американская знаменитость, "светская львица", звезда Instagram и реалити-шоу. Ее имя регулярно попадает на первые страницы таблоидов скандальной хроники.

Одни считают ее иконой стиля, другие придерживаются противоположного мнения, но противоречия не мешают увеличению числа подписчиков в ее микроблоге.

Первую работу Ким получила, будучи еще ученицей старших классов школы – вместе с отцом она участвовала в деятельности музыкальной фирмы Movie Tunes. Позже девушка работала личным ассистентом Пэрис Хилтон.

Но славу Ким и всей ее семье принесло реалити-шоу Keeping Up with the Kardashians, премьера которого состоялась осенью 2007 года на телеканале E!.

Помимо участия в семейном реалити-шоу, Ким участвовала и в других телевизионных проектах, например, в "Танцах со звездами".

Ким была замужем трижды. Ее первый брак с музыкальным продюсером Дэймоном Томасом продлился четыре года.

В 2011 году она вышла замуж за баскетболиста Криса Хамфриса, а развелась с ним в 2013-м.

Последний брак Ким с продюсером Канье Уэстом продлился почти семь лет – с 2014 по 2021 годы. У пары есть четверо детей.