"Еркебулан Роналду": звезда "Бишарашек" продемонстрировал мускулистый торс на Бали
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Казахстанский актер и боксер Еркебулан Токтар, звезда фильмов "Бишарашки" и "Zero", поделился новыми фотографиями с острова Бали, на которых пощеголял с обнаженным торсом, передает NUR.KZ.
Еркебулан отметил локацию на новых фото - это Бали.
"Напоминаю себе кого-то, кто же это, который под седьмым номером", - написал он, в шутку намекая на схожесть с известным португальским футболистом Криштиану Роналду, играющим под номером 7.
Отметим, что из-за схожей физической формы 29-летний казахстанского актера и боксера нередко сравнивают с легендой футбола. Однажды Еркебулан уже высказался об этих сравнениях. Тогда актер заявил, что не стоит этого делать.
Фанаты подыграли ему и сделали вид, что не узнали, о ком он говорит.
"Криштиану Тоқтар или Еркебұлан Роналду", "Наверное, Дэвид Бекхэм", "Месси, видимо", "Гарри Магуайр", "Мбаппе", - гласят комментарии.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2210222-erkebulan-ronaldu-zvezda-bisharashek-prodemonstriroval-muskulistyy-tors-na-bali/