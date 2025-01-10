"Еркебулан Роналду": звезда "Бишарашек" продемонстрировал мускулистый торс на Бали

Казахстанский актер и боксер Еркебулан Токтар, звезда фильмов "Бишарашки" и "Zero", поделился новыми фотографиями с острова Бали, на которых пощеголял с обнаженным торсом, передает NUR.KZ.

Еркебулан отметил локацию на новых фото - это Бали.

"Напоминаю себе кого-то, кто же это, который под седьмым номером", - написал он, в шутку намекая на схожесть с известным португальским футболистом Криштиану Роналду, играющим под номером 7.

Отметим, что из-за схожей физической формы 29-летний казахстанского актера и боксера нередко сравнивают с легендой футбола. Однажды Еркебулан уже высказался об этих сравнениях. Тогда актер заявил, что не стоит этого делать.

Фанаты подыграли ему и сделали вид, что не узнали, о ком он говорит.

"Криштиану Тоқтар или Еркебұлан Роналду", "Наверное, Дэвид Бекхэм", "Месси, видимо", "Гарри Магуайр", "Мбаппе", - гласят комментарии.