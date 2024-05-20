"Куда мне до него": Еркебулан Токтар показал пресс на пляже и высказался о сравнениях с Роналду

Казахстанский актер Еркебулан Токтар показал свежие фотографии с пляжа, сделанные в США, и ответил поклонникам, которые продолжают сравнивать его с Криштиану Роналду, передает NUR.KZ.

Из-за схожей физической формы 28-летний казахстанский актер и боксер нередко слышит в свой адрес весьма лестные сравнения с легендой футбола, португальским нападающим Криштиану Роналду.

Еркебулан, в очередной раз продемонстрировав рельефный пресс на берегу океана, вежливо попросил фанатов не сравнивать их.

"Да бросьте вы, куда мне до Криштиану. Не сравнивайте нас", - написал Токтар, показав фотографии из американского города Ки-Уэст.

Поклонники, судя по всему, не восприняли просьбу любимого актера всерьез.

"Криштиану передает привет. Говорит, нужно чай попить вместе", "Это Криштиану Роналду?", "Пусть это фото не увидит Джорджина (девушка Роналду - прим. ред.), а то Криштиану плохо будет", "Пусть Криштиану с тобой себя сравнивает, а не наоборот", - написали в комментариях.