"Настоящая казашка": улетевшая в Шри-Ланку Анна Данченко восхитила скромными пляжными нарядами
Опубликовано:
Популярная ведущая Анна Данченко, свободно владеющая казахским языком, улетела отдыхать в Шри-Ланку. Пляжные аутфиты теледивы восхитили Казнет простотой и скромностью, передает NUR.KZ.
На фотографиях, опубликованных в Instagram-аккаунте телезвезды, подписчики увидели Шри-Ланку ее глазами.
Кроме потрясающих видов курорта, Анна продемонстрировала себя в разных нарядах для отдыха. Вместо традиционных для пляжа мини-купальников Данченко покрасовалась в платьях, рубашках и юбках.
"Шри-Ланка - алмаз Индийского океана. Своими живописными пляжами и привлекательной природой это государство уже покорило сердца многих", - поделилась телеведущая.
"Анна, красивые места!", "Настоящая казашка", "Симпатичная девушка", "Отлично, желаю приятного отдыха", "Когда не краситесь, еще красивее", - написали подписчики блога Анны в соцсети.
Недавно Данченко рассказала о неудачной попытке мужчины познакомиться с ней.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2208344-nastoyashchaya-kazashka-uletevshaya-v-shri-lanku-anna-danchenko-voshitila-skromnymi-plyazhnymi-naryadami/