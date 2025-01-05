"Настоящая казашка": улетевшая в Шри-Ланку Анна Данченко восхитила скромными пляжными нарядами

Популярная ведущая Анна Данченко, свободно владеющая казахским языком, улетела отдыхать в Шри-Ланку. Пляжные аутфиты теледивы восхитили Казнет простотой и скромностью, передает NUR.KZ.

На фотографиях, опубликованных в Instagram-аккаунте телезвезды, подписчики увидели Шри-Ланку ее глазами.

Кроме потрясающих видов курорта, Анна продемонстрировала себя в разных нарядах для отдыха. Вместо традиционных для пляжа мини-купальников Данченко покрасовалась в платьях, рубашках и юбках.

"Шри-Ланка - алмаз Индийского океана. Своими живописными пляжами и привлекательной природой это государство уже покорило сердца многих", - поделилась телеведущая.

"Анна, красивые места!", "Настоящая казашка", "Симпатичная девушка", "Отлично, желаю приятного отдыха", "Когда не краситесь, еще красивее", - написали подписчики блога Анны в соцсети.

Недавно Данченко рассказала о неудачной попытке мужчины познакомиться с ней.