"Стильняшка": Балжан Бидаш покорила новым образом

Отечественная исполнительница, экс-солистка "КешYOU" Балжан Бидаш разместила в соцсети новые фотографии, на которых запечатлелась в эффектном образе, передает NUR.KZ.

Белая зимняя курточка и шорты, сапоги-чулки в тон и черные солнцезащитные очки - образ Балжан был стильным и спортивным. Для образа она распустила длинные волосы и выбрала неброский макияж.

"Не мерзни", - написала артистка под снимками, которые разместила в карусели.

"Круто, дорогая", "Куколка", "Стильняшка", "Просто шикарно, покоряй новые вершины, мы в тебя верим", "Огонь", "Самая-самая", "Красотка", "Королева", "Называйте ее мировой звездной", "С Новым годом, с новым началом, суперзвезда", "Балжан, как тебе идет белое, ты настоящая красавица", "Ей все идет", - отреагировали в соцсети.

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