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"Стильняшка": Балжан Бидаш покорила новым образом

Опубликовано:

Балжан Бидаш
Балжан Бидаш. Фото: instagram.com/bidash_official

Отечественная исполнительница, экс-солистка "КешYOU" Балжан Бидаш разместила в соцсети новые фотографии, на которых запечатлелась в эффектном образе, передает NUR.KZ.

Белая зимняя курточка и шорты, сапоги-чулки в тон и черные солнцезащитные очки - образ Балжан был стильным и спортивным. Для образа она распустила длинные волосы и выбрала неброский макияж.

"Не мерзни", - написала артистка под снимками, которые разместила в карусели.

"Круто, дорогая", "Куколка", "Стильняшка", "Просто шикарно, покоряй новые вершины, мы в тебя верим", "Огонь", "Самая-самая", "Красотка", "Королева", "Называйте ее мировой звездной", "С Новым годом, с новым началом, суперзвезда", "Балжан, как тебе идет белое, ты настоящая красавица", "Ей все идет", - отреагировали в соцсети.

Мы также писали, что Балжан Бидаш показала свою маму в день ее рождения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2209182-stilnyashka-balzhan-bidash-pokorila-novym-obrazom/

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