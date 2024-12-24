"Так молодо выглядит": Балжан Бидаш показала свою маму в день ее рождения

Отечественная исполнительница, экс-солистка "КешYOU" Балжан Бидаш показала эффектный ролик, который сняла со своей мамой. Пользователи соцсети заметили их сходство, передает NUR.KZ.

"Мамочка, с днем рождения!" - написала Балжан.

На коротком видео мать и дочь сначала появляются без макияжа, а через секунду сияют в красивых аутфитах с макияжем и укладкой. Фанаты Балжан тут же отреагировали на видео, они заметили, как сильно похожа певица на свою маму.

"Ваша мама так молодо выглядит, ей не дашь 63", "Нашу Балжан родила красивая женщина", "Пусть мама живет до ста", "Королевы", "Мама у вас молодая", "Круто вышло", "Супер", "Поздравляем вашу маму с днем рождения!", "Как вы похожи", "Красотки - и мама, и доча", - отреагировали подписчики в соцсети.