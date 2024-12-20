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"Золотой век Голливуда": Фариза Ескермес вышла в свет в элегантном образе

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Фариза Ескермес
Фариза Ескермес. Фото: instagram.com/fariza_yeskermes

Казахстанская актриса Фариза Ескермес, сыгравшая в фильме "Нурикамал" и сериале "Мошенники", показала свой аутфит, в котором появилась на светском мероприятии, передает NUR.KZ.

"Қызық премия-2024. В этом году образ у меня такой. Золотой век Голливуда - это время самых женственных актрис планеты, и наряды, по мне, были самые красивые в истории.

А нам, людям 21-го века, приходится лишь вдохновляться и повторять образы. Как вам?" - спросила она своих подписчиков.

Для выхода в свет Фариза выбрала сверкающее черное платье и белую меховую накидку, а также прозрачные черные перчатки.

На одном из фото в карусели актрису можно увидеть в кругу звездных коллег - Айнур Ильясовой, Карлыгаш Мухамеджановой, Анары Батырхан и других.

"Что за красота", "Шикарная", "Совсем как Одри", "Красавица", "Вы прекрасны", - отметили фанаты в соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2202978-zolotoy-vek-gollivuda-fariza-eskermes-vyshla-v-svet-v-elegantnom-obraze/

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