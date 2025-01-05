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"Девушка-огонь": Say Mo в корсете без бретелей ошеломила фанатов

Опубликовано:

Say Mo
Say Mo. Фото: instagram.com/say_mo__

Популярная казахстанская хип-хоп исполнительница Say Mo предстала в чувственном образе перед поклонниками, примерив аутфит с акцентом на зону декольте, передает NUR.KZ.

Новую фотосессию в соблазнительном аутфите Say Mo приурочила ко встрече Нового года. Она пожелала подписчикам яркого праздника.

На черно-белых фото на певице был корсет, акцентирующий внимание на пышную грудь, поверх него девушка накинула пиджак.

Волосы исполнительница аккуратно собрала в пучок и добавила украшений к образу.

"Любовь", "Шикарная", "Лучшая Mo", "Мне понравились фото, они достойны того, чтобы быть на обложке журнала", "Красивая. Нет слов. Только зависть", "Она решила войти в 2025 ангелом", "Девушка-огонь", "Ждем отличных треков", - написали ей в соцсети.

Мы также писали, что Say Mo в снег вышла на улицу в коротких шортах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2208068-devushka-ogon-say-mo-v-korsete-bez-breteley-oshelomila-fanatov/

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