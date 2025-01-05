"Девушка-огонь": Say Mo в корсете без бретелей ошеломила фанатов

Популярная казахстанская хип-хоп исполнительница Say Mo предстала в чувственном образе перед поклонниками, примерив аутфит с акцентом на зону декольте, передает NUR.KZ.

Новую фотосессию в соблазнительном аутфите Say Mo приурочила ко встрече Нового года. Она пожелала подписчикам яркого праздника.

На черно-белых фото на певице был корсет, акцентирующий внимание на пышную грудь, поверх него девушка накинула пиджак.

Волосы исполнительница аккуратно собрала в пучок и добавила украшений к образу.

"Любовь", "Шикарная", "Лучшая Mo", "Мне понравились фото, они достойны того, чтобы быть на обложке журнала", "Красивая. Нет слов. Только зависть", "Она решила войти в 2025 ангелом", "Девушка-огонь", "Ждем отличных треков", - написали ей в соцсети.

Мы также писали, что Say Mo в снег вышла на улицу в коротких шортах.