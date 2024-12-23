Say Mo в снег вышла на улицу в коротких шортах (фото)

Популярная хип-хоп исполнительница Say Mo удивила поклонников необычным сочетанием одежды, снявшись в шортах и сандалиях посреди снежной зимы, передает NUR.KZ.

Say Mo решила покорить зиму в летнем образе. Артистка вновь оказалась в центре внимания, опубликовав на своей странице в Instagram фотографии, которые вызвали бурные обсуждения в сети.

На снимках исполнительница хита "Ne boldy" позирует в коротких джинсовых шортах, легкой полосатой рубашке, завязанной под грудью, и гладиаторских сандалиях, несмотря на снегопад и морозную погоду.

"Ты в курсе, что на улице снег?", "Завтра же встать не сможешь", "Фотографии - вышка, но холодно", "Чего не сделаешь ради контента", - написали изумленные фанаты.

Say Mo нередко примеряет провокационные образы - подробнее о некоторых из них читайте здесь.