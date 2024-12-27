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"Обидно": Сиви Махмуди поразмышляла, почему соблазнительные образы больше ценятся в Сети

Опубликовано:

Сиви Махмуди
Сиви Махмуди. Фото: instagram.com/sivi_makhmudi

Казахстанская исполнительница Сиви Махмуди появилась в роскошном платье. Она поразмышляла над тем, почему открытые наряды в соцсети лучше оценивают, чем скромные образы, передает NUR.KZ.

Сиви Махмуди появилась в черно-белом платье с интересным дизайном. Оно великолепно подчеркнуло стройную фигуру молодой матери троих детей.

"Почему такие милые образы набирают мало просмотров, а sexy-образы миллионы просмотров набирают. Просто обидно", - написала она.

На видео Сиви сначала сидит за белым роялем, а после позирует у наряженной елки.

"Красотка", "Пусть тебе повезет, красавица, пусть тебе встретится хороший парень", "Нежная милашка", "Сладкая", "Будь счастлива", - отметили ее фанаты.

Мы также писали, что Сиви Махмуди станцевала в метро под свою новую песню.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2205798-obidno-sivi-mahmudi-porazmyshlyala-pochemu-soblaznitelnye-obrazy-bolshe-cenyatsya-v-seti/

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