"Обидно": Сиви Махмуди поразмышляла, почему соблазнительные образы больше ценятся в Сети

Казахстанская исполнительница Сиви Махмуди появилась в роскошном платье. Она поразмышляла над тем, почему открытые наряды в соцсети лучше оценивают, чем скромные образы, передает NUR.KZ.

Сиви Махмуди появилась в черно-белом платье с интересным дизайном. Оно великолепно подчеркнуло стройную фигуру молодой матери троих детей.

"Почему такие милые образы набирают мало просмотров, а sexy-образы миллионы просмотров набирают. Просто обидно", - написала она.

На видео Сиви сначала сидит за белым роялем, а после позирует у наряженной елки.

"Красотка", "Пусть тебе повезет, красавица, пусть тебе встретится хороший парень", "Нежная милашка", "Сладкая", "Будь счастлива", - отметили ее фанаты.

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