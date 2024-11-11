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Сиви Махмуди станцевала в метро под свою новую песню (видео)

Опубликовано:

Сиви Махмуди
Сиви Махмуди. Фото: instagram.com/sivi_makhmudi

Казахстанская исполнительница Сиви Махмуди представила отрывок из новой песни и рассказала, что скоро состоится ее премьера. Под новые мотивы Сиви зажигательно станцевала в метро, передает NUR.KZ.

Новый трек Сиви называется "Махаббатпен ойнама!", что в переводе означает "Не играй с любовью".

"Скоро", - написала Сиви.

Анонс песни Сиви преподнесла зрителям в оригинальном формате - она станцевала в метро, напевая свой новый трек. Фанаты отметили, что песня однозначно должна стать хитом.

"Пусть твое вдохновение не иссякает", "Должна стать хитом", "Твори, сияй", "Суперпесня", "Шикарно", "Красивая", "Ждем премьеру нового хита", - высказались в Сети.

Мы также писали, что появившаяся в мини-юбке мать троих детей Сиви Махмуди искупалась в комплиментах. Фолловеры заявили, что певица с годами становится все краше и моложе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2185887-sivi-mahmudi-stancevala-v-metro-pod-svoyu-novuyu-pesnyu-video/

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