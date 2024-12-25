"Самые милые и счастливые": новые фото Тимура Балымбетова с женой и детьми умилили Казнет
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Известный казахстанский интервьюер Тимур Балымбетов устроил праздничную фотосессию с женой и двумя сыновьями. Яркие фото он разместил в Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.
Папа в красном костюме, мама в зеленом вечернем платье, а дети в сказочных образах - праздничная фотосессия семьи Балымбетовых впечатлила пользователей соцсети.
Фото на фоне елок и подарочных коробок получились теплыми и яркими.
"Провожаем год с благодарностью. А еще мы поняли, что Рождество для нашей семьи - важный праздник! Мы обмениваемся подарками, наряжаемся и готовим праздничный стол.
А 31-го мы так устаем, что сильно не паримся, потому что уже нет сил, и обычно в 12 чокаемся и идем спать", - рассказал Тимур.
"Счастливого года! Люблю вас", "Красивые", "Шикарные", "Самые милые и счастливые", - отреагировали в Сети.
Напомним, прошлой осенью Тимур и Лаура Балымбетовы стали родителями во второй раз.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2204502-samye-milye-i-schastlivye-novye-foto-timura-balymbetova-s-zhenoy-i-detmi-umilili-kaznet/