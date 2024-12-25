Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Самые милые и счастливые": новые фото Тимура Балымбетова с женой и детьми умилили Казнет

Опубликовано:

Тимур и Лаура Балымбетовы
Тимур и Лаура Балымбетовы. Фото: instagram.com/balukz

Известный казахстанский интервьюер Тимур Балымбетов устроил праздничную фотосессию с женой и двумя сыновьями. Яркие фото он разместил в Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

Папа в красном костюме, мама в зеленом вечернем платье, а дети в сказочных образах - праздничная фотосессия семьи Балымбетовых впечатлила пользователей соцсети.

Фото на фоне елок и подарочных коробок получились теплыми и яркими.

"Провожаем год с благодарностью. А еще мы поняли, что Рождество для нашей семьи - важный праздник! Мы обмениваемся подарками, наряжаемся и готовим праздничный стол.

А 31-го мы так устаем, что сильно не паримся, потому что уже нет сил, и обычно в 12 чокаемся и идем спать", - рассказал Тимур.

"Счастливого года! Люблю вас", "Красивые", "Шикарные", "Самые милые и счастливые", - отреагировали в Сети.

Напомним, прошлой осенью Тимур и Лаура Балымбетовы стали родителями во второй раз.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2204502-samye-milye-i-schastlivye-novye-foto-timura-balymbetova-s-zhenoy-i-detmi-umilili-kaznet/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie