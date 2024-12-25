"Самые милые и счастливые": новые фото Тимура Балымбетова с женой и детьми умилили Казнет

Известный казахстанский интервьюер Тимур Балымбетов устроил праздничную фотосессию с женой и двумя сыновьями. Яркие фото он разместил в Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

Папа в красном костюме, мама в зеленом вечернем платье, а дети в сказочных образах - праздничная фотосессия семьи Балымбетовых впечатлила пользователей соцсети.

Фото на фоне елок и подарочных коробок получились теплыми и яркими.

"Провожаем год с благодарностью. А еще мы поняли, что Рождество для нашей семьи - важный праздник! Мы обмениваемся подарками, наряжаемся и готовим праздничный стол.

А 31-го мы так устаем, что сильно не паримся, потому что уже нет сил, и обычно в 12 чокаемся и идем спать", - рассказал Тимур.

"Счастливого года! Люблю вас", "Красивые", "Шикарные", "Самые милые и счастливые", - отреагировали в Сети.

Напомним, прошлой осенью Тимур и Лаура Балымбетовы стали родителями во второй раз.