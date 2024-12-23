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"Я - казах, рожденный в России": Давлетяров о дружбе народов и взаимоуважении

Опубликовано:

Арман Давлетяров
Арман Давлетяров. Фото: instagram.com/arman_dav

Известный российский медиаменеджер, экс-руководитель "Муз-ТВ", заслуженный деятель Казахстана Арман Давлетяров написал о дружбе казахского и русского народов, передает NUR.KZ.

"Я — казах, рожденный в России. И всю жизнь я наблюдаю, как две культуры, два народа, две истории переплетаются внутри меня. Они не спорят, не противоречат друг другу, а словно дополняют, создавая что-то большее.

От Казахстана я взял терпение степи, уважение к старшим, веру в силу рода. От России — широту души, стойкость перед трудностями и стремление идти вперед, несмотря ни на что", - рассказал Давлетяров.

Медиаменеджер отметил, что эти две культуры показали ему, что различия — это не стена, а мост, по которому народы могут пройти навстречу друг другу.

"Я видел, как казахская юрта распахивает двери для русских гостей, как русский хлеб ломается на двоих за одним столом. Я видел, как наши традиции — такие разные на первый взгляд — находят точки соприкосновения, объединяя нас в одном общем: человечности.

Когда я думаю о дружбе народов, я вспоминаю простые сцены из жизни. Как моя мама рассказывала русскому соседу о традициях Наурыза, а тот в ответ приглашал на Масленицу. Будучи детьми, играя вместе, никогда не спрашивали: "А ты чей?". Мы просто были рядом, и этого было достаточно", - продолжил Арман Илюбаевич.

Давлетяров считает, что у наших народов разные языки и традиции, но душа схожая.

"Мы можем говорить на разных языках, но смысл один. Мы можем праздновать разные даты, но радость одна. Мы можем быть разными, но душа у нас единая — открытая, искренняя, стремящаяся к добру.

Для меня любовь к Казахстану и России — это не выбор. Это дар. Это понимание, что в мире есть место для всех, кто уважает другого. Что различия обогащают, а не разделяют.

Как нам сохранить эту дружбу и передать ее детям? Как научить их видеть не границы, а точки соприкосновения? Мне кажется, все начинается с одного - с любви. Любви к земле, на которой ты вырос. К людям, которые тебя окружают. К миру, который мы можем сделать лучше, если будем вместе", - заключил он.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2203467-ya-kazah-rozhdennyy-v-rossii-davletyarov-o-druzhbe-narodov-i-vzaimouvazhenii/

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