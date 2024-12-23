Мадина Садвакасова в красном сразила поклонников
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Казахстанская певица Мадина Садвакасова опубликовала в Instagram свежие фотографии в красном аутфите, которые понравились поклонникам ее творчества, передает NUR.KZ.
Мадина Садвакасова вновь удивила поклонников, представ в эффектном образе. На новом фото певица позирует в ярко-красном платье, идеально подчеркивающем ее фигуру, дополненном элегантной меховой накидкой в тон. Сама артистка призналась, что этот цвет ее особенно привлекает в последнее время.
Крупные серьги и яркий макияж завершили смелый и запоминающийся лук.
"В последнее время хочется носить красную одежду. Интересно, почему?" - задалась вопросом Садвакасова.
Поклонники сразу засыпали публикацию восторженными комментариями, отмечая роскошный внешний вид и непревзойденную харизму Мадины.
"Вдруг скоро девочку родишь?", "Огонь, жаным", "Отличный образ", "Ты с Кызылорды, поэтому любишь красный", - написали фанаты.
Совсем недавно Мадина Садвакасова предстала в необычном красном аутфите на горнолыжном курорте.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2203686-madina-sadvakasova-v-krasnom-srazila-poklonnikov/