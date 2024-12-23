Мадина Садвакасова в красном сразила поклонников

Казахстанская певица Мадина Садвакасова опубликовала в Instagram свежие фотографии в красном аутфите, которые понравились поклонникам ее творчества, передает NUR.KZ.

Мадина Садвакасова вновь удивила поклонников, представ в эффектном образе. На новом фото певица позирует в ярко-красном платье, идеально подчеркивающем ее фигуру, дополненном элегантной меховой накидкой в тон. Сама артистка призналась, что этот цвет ее особенно привлекает в последнее время.

Крупные серьги и яркий макияж завершили смелый и запоминающийся лук.

"В последнее время хочется носить красную одежду. Интересно, почему?" - задалась вопросом Садвакасова.

Поклонники сразу засыпали публикацию восторженными комментариями, отмечая роскошный внешний вид и непревзойденную харизму Мадины.

"Вдруг скоро девочку родишь?", "Огонь, жаным", "Отличный образ", "Ты с Кызылорды, поэтому любишь красный", - написали фанаты.

Совсем недавно Мадина Садвакасова предстала в необычном красном аутфите на горнолыжном курорте.