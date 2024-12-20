В платье и на каблуках: Мадина Садвакасова удивила необычным горнолыжным образом
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Казахстанская певица Мадина Садвакасова решила устроить стильный фотосет в горах. Традиционному горнолыжному костюму, однако, звезда предпочла алое платье и шпильки, передает NUR.KZ.
Видео с бэкстейджем происходящего Мадина опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Алый наряд звезды явно контрастировал на фоне белоснежных гор. Садвакасова надела длинное платье-футляр по фигуре, высокие сапоги на каблуке, а также пышную накидку. Образ завершила горнолыжная маска.
Фотографии исполнительница пока не публиковала, но она уверена, что результат получится завораживающим.
"Потолок красоты, не правда ли?" - спросила у фанатов Мадина.
"Супер", "Огонь", "Ну очень красиво", "Так холодно, наверное", "Сногсшибательная", - написали фанаты в комментариях.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2202861-v-plate-i-na-kablukah-madina-sadvakasova-udivila-neobychnym-gornolyzhnym-obrazom/