В платье и на каблуках: Мадина Садвакасова удивила необычным горнолыжным образом

Казахстанская певица Мадина Садвакасова решила устроить стильный фотосет в горах. Традиционному горнолыжному костюму, однако, звезда предпочла алое платье и шпильки, передает NUR.KZ.

Видео с бэкстейджем происходящего Мадина опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Алый наряд звезды явно контрастировал на фоне белоснежных гор. Садвакасова надела длинное платье-футляр по фигуре, высокие сапоги на каблуке, а также пышную накидку. Образ завершила горнолыжная маска.

Фотографии исполнительница пока не публиковала, но она уверена, что результат получится завораживающим.

"Потолок красоты, не правда ли?" - спросила у фанатов Мадина.

"Супер", "Огонь", "Ну очень красиво", "Так холодно, наверное", "Сногсшибательная", - написали фанаты в комментариях.

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